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Anadolu Efes, Maccabi Playtika deplasmanında

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#Anadolu Efes#Maccabi Playtika#EUROLEAGUE
Anadolu Efes, Maccabi Playtika deplasmanında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 11:23

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'ne deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.

İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.

 

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#Anadolu Efes#Maccabi Playtika#EUROLEAGUE

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