Anadolu Efes Maccabi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 444. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 443 karşılaşmada 233 galibiyet ve 210 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Anadolu Efes ile Maccabi Playtika Fox Tel Aviv Avrupa kupalarında bugüne kadar 29 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes yedi galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 18 karşılaşmada takımımız dokuz galibiyet ve dokuz mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in altıncı haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Olympiacos takımını deplasmanda 84-79 mağlup etmiş, Maccabi Playtika Fox Tel Aviv ise Fenerbahçe Beko’ya evinde 75-65 yenilmişti. Euroleague’de altıncı haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes iki galibiyet ve üç mağlubiyet ile 12. sırada, Maccabi Playtika Fox Tel Aviv ise iki galibiyet ve dört mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

Maccabi Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague’in yedinci haftasında 5 Kasım 2020, Perşembe günü İsrail’in Maccabi Playtika Tel Aviv takımı ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.