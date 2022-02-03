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Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar

#Anadolu Efes-LDLC ASVEL Maçı#Anadolu Efes-LDLC ASVEL Maçı Hangi Kanalda
Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan ayrıntılar

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırlayacak. İki takım arasında Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı LDLC ASVEL 75-73 kazanmıştı. Peki, Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 25. haftasında 4 Şubat Cuma akşamı evinde Fransız temsilcisi Asvel ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan maçlarda lacivert-beyazlılar, 11 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ise 9 galibiyet, 14 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. İşte, Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı hakkında ayrıntılar...

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi Asvel ile karşılaşacak. Müsabaka, beIN SPORTS 3 ekranlarından takip edilecek.

Anadolu Efes ile Asvel, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız temsilcisi ise 1 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Asvel 75-73'lük skorla kazandı.

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Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 750. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 749 mücadelede 426 galibiyet ve 323 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 501 karşılaşmaya çıkan Efes, 269 galibiyet ve 232 mağlubiyet yaşadı.

Ligde Anadolu Efes, 82.1 sayı, 33.5 ribaund ve 17.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Asvel ise 73.4 sayı, 31.1 ribaund ve 13.7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Micic 16.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Fransız takımında ise Elie Okobo 15.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

 

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#Anadolu Efes-LDLC ASVEL Maçı#Anadolu Efes-LDLC ASVEL Maçı Hangi Kanalda

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