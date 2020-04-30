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GeriBasketbol Anadolu Efes Kulübünden Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 23:51,Son Güncelleme:

Anadolu Efes Kulübünden Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

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Anadolu Efes Kulübünden Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
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Anadolu Efes Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Anadolu Efes Kulübü olarak halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." denildi

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