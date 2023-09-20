Anadolu Efes koçu Erdem Can'dan Erten Gazi'ye: Sen beni Ergin Ataman mı sandın!

Haberin Devamı

Yeni sezona hazırlık kapsamında oynanan Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçında gergin bir mola yaşandı.



Nirvana Cosmopolitan'ın ev sahipliğinde düzenlenen hazırlık turnuvasında Anadolu Efes’in yeni Coach’u Erdem Can, maç içinde istediklerini yapmayan oyuncusu Erten Gazi’ye çok sinirlenerek mola aldı. Can, genç oyuncu yanına gelirken ‘Sen beni Ergin Ataman mı sandın, terbiyesiz’ diye bağırdı.

CLYBURN TEPKİ GÖSTERDİ



Ardından oyuncusunun benchte de oturmasını istemeyen Can’a, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan ve mücadeleyi kenardan izleyen takımın tecrübeli isimlerinden Clyburn tepki göstererek Erten’e bu şekilde davranmayacağını savundu.

Bu ikili arasında da kısa sureli bir tartışma yaşanırken, devre arasında Erdem Can ile Clyburn bir süre saha kenarında konuştu.



Yaşananların ardından Ertez Gazi, ikinci yarıda da sahaya çıktı ve önemli süreler aldı.

Haberin Devamı

Turk Telekom'un başında çok iyi bir sezon geçiren Erdem Can, Anadolu Efes ’te görevi, lacivert-beyazlı ekiple 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman’dan devralmıştı.

Erdem Can 2012-2021 yılları arasında Fenerbahçe Beko'da asistan koç görevini üstlendi. 42 yaşındaki koç görev süresinin 7 sezonun Avrupa basketbol efsanesi Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yaptı.

Erdem Can 2021'de Fenerbahçe'den ayrılınca 2021-2022 sezonunda NBA ekibi Utah Jazz'de koç Quinn Snyder'a asistan koçluk yaptı. Genç koç daha önce NBA'in çaylaklar için düzenlediği "Yaz Ligi'nde" birden fazla kez görev almıştı.