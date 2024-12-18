THY EuroLeague 16. hafta || Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

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Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı bu akşam oynanacak. Turkish Airlines EuroLeague'in 16. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak Anadolu Efes haftaya 9. sırada girdi. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı. Peki, Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 16. haftasında bugün Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor. Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 18 Aralık 2024 Çarşamba yani bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REKABETTE 21. RANDEVU

Anadolu Efes ile Kızıl Yıldız, Avrupa kupalarında 21. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 20 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 7'sini Sırbistan ekibi kazandı. THY Avrupa Ligi'nde yapılan 16 müsabakada Anadolu Efes'in Kızıl Yıldız'a galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor. FIBA organizasyonlarında oynanan 4 mücadelede ise takımlar 2'şer galibiyet aldı.

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EFES 852. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 604. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 603 maçın 323'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünü Kızıl Yıldız kazandı.

Kızıl Yıldız, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçın 4’ünde toplamda 80 sayının üzerine çıktı.

Anadolu Efes, EuroLeague’de iç sahada oynadığı son 5 maçın 4’ünde toplamda en az 84 sayı buldu.

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde toplamda 166’dan daha fazla sayı atıldı.