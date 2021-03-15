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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, İsrail deplasmanında

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Anadolu Efes, İsrail deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak.

Menora Mivtachim Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan lacivert-beyazlılar, 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 14. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 91-89 kazanmıştı.

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- Avrupa'da 715. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 715. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 714 karşılaşmada 406 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 467. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 466 karşılaşmada 249 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

 

Anadolu Efes, İsrail deplasmanında

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