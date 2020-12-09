Anadolu Efes, İspanya deplasmanında! Rakip Valencia Basket...

La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.

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