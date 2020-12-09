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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, İspanya deplasmanında! Rakip Valencia Basket...

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Anadolu Efes, İspanya deplasmanında! Rakip Valencia Basket...
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Anadolu Efes 72 - 68 Asvel Lyon
Anadolu Efes 72 - 68 Asvel Lyon

Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.

 

Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Rakip Valencia Basket...

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