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Anadolu Efes, İspanya deplasmanında! Rakip Valencia Basket...
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.
La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.
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