Anadolu Efes ilk finalist oldu

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında A. Efes, konuk olduğu P. Karşıyaka'yı 90-97 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti ve finale adını yazdırdı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

P. Karşıyaka: Jaylon Brown 4, McCollum 28, Furkan Haltalı 8, Martin 16, Kenan Sipahi 14, Vitto Brown 17, Mert Celep, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 3, Mert Calep, Deniz Kılıçlı, Demircan Demir

Başantrenör: Ufuk Sarıca

A. Efes: Larkin 28, Clyburn 19, Ercan Osmani, Oturu 5, Doğuş Özdemiroğlu 16, Willis 13, Erkan Yılmaz 5, Rıdvan Öncel, Beaubois, 11

Başantrenör: Tomislav Mijatovi

1. Periyot: 22-25 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 42-48 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 67-72 (A. Efes lehine)