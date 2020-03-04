Anadolu Efes ile Sarar 3 yıl daha birlikte

Anadolu Efes Basketbol Takımı, giyim sponsoru Sarar ile sözleşme yeniledi.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sarar, 3 yıl süreyle yenilenen anlaşma kapsamında 2023'e kadar Anadolu Efes'e şıklık katmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Sarar'ın 3 yıl boyunca lacivert-beyazlı takımın maçlarında basketbolseverlere özel etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdüreceği belirtildi.



