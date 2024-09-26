Anadolu Efes ile Okyanus Kolejleri, öğrenci-sporcular için iş birliğini 4 yıl uzattı

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Okyanus Kolejleri’nin Kemerburgaz Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinliğe Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz’ın yanı sıra lacivert-beyazlı ekibin ABD’li oyuncusu Derek Willis, yine A takım oyuncularından ve Okyanus Koleji mezunu Salih Altuntaş, kolej öğrencisi, Anadolu Efes altyapı ve milli takım oyuncusu Kaan Onat ile davetliler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

"Geleceğe birlikte oynuyoruz, yeteneği başarıya dönüştürüyoruz" mottosuyla eğitimi ve sporu buluşturan iş birliği çercevesinde, yeni dönemde Anadolu Efes Spor Kulübü ve Okyanus Kolejleri, sporcu eğitimi konusunda güçlerini birleştirmeyi sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde de Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yaşları 12 ile 17 arasında değişen 64 altyapı oyuncusu, Okyanus Kolejleri’nde eğitim alıyor.

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LOKMAN DEMİRAY: BU İŞ BİRLİĞİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLU, GURURLU VE ONURLUYUZ

İş birliğinin 4 yıl daha devam edecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, "Anadolu Efes ile sporcu eğitimi konusunda iş birliğimizi 4 yıl daha uzatarak yeni bir döneme taşıdığımız için çok mutluyuz. Genç yeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulunmak ve Türk basketboluna hizmet etmek Okyanus Kolejleri olarak bize gurur veriyor. Ülkemizi, farklı alanlarda iyi eğitim almış gençlerin geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Sporcular, eğitimin önemini gündemde tutan en önemli rol modeller arasında yer alıyor. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz’a ve kulüp yönetimine iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Spor ve eğitimin beraber yürüyeceğine inandık. Bu iş birliğinden çok gururluyuz, çok mutlu ve onurluyuz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çok yetenekli çocuklar var. Tutkuyla bu işi yapabilmeleri için fırsatların olması gerekiyor. Eğitimle beraber nasıl yardımcı oluruz diye düşündük. Eğitim altyapısını sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Türkiye’ye basketbolu sevdiren, akla ilk gelen Anadolu Efes ile beraberliği sürdürmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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"A TAKIMA SPORCULARIMIZ ÇIKIYOR, BU PROJEYE BAŞLARKEN BUNA İNANIYORDUK"

Lokman Demiray yaptığı açıklamada “Biz 8 yıl önce Anadolu Efes ile yaptığımız birliktelikle çok iyi sonuçlar aldık. Sporcularımız hem akademik hem sportif anlamda çok iyi geliştiler. Bunun çok güzel örnekleri şu an A takımda oynayan ve daha önce A takıma çıkmış oyuncularımız. Bu birlikteliğin faydalı bir sonucu olacağına başlarken de çok inanıyorduk. Çok şükür bugün bu inancımız gerçekleşmiş oldu. Bu birlikteliğin devamı için 4 yıl daha devam ettireceğiz. İnşallah bir 10 yıl, 20 yıl daha bu birlikteliği devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ALPER YILMAZ: OKYANUS KOLEJLERİ’NİN DESTEĞİ İLE GENÇ YETENEKLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

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Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Eğitimin ve sporun, birbirini tamamlayan iki önemli parça olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Efes olarak, altyapımızda yer alan genç sporcularımızın eğitimine öncelik veriyoruz. Onların iyi birer basketbolcu olmalarının yanı sıra iyi eğitim almış, örnek sporcular olarak yetişmesini istiyoruz. Türk basketbolunun geleceğine yatırım yapma vizyonumuz çerçevesinde, ülkemizin en nitelikli eğitim kurumlarından Okyanus Kolejleri ile olan iş birliğimizi geliştirerek sürdürüyoruz. 8 yıldır süren iş birliği kapsamında, 480 öğrencinin eğitim ve spor hayatına katkı sağladık. 8 öğrenci, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün A takımına seçildi. Şu an 60’tan fazla altyapı oyuncumuz, Okyanus Kolejleri’nde eğitim alıyor. Altyapıda kadro planlamasını yaparken, dersleri iyi olan oyuncularımızı seçerek motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Yani karnedeki notlar da bizim için yetenek kadar önem taşıyor. Okyanus Kolejleri’nin desteği ile genç yetenekleri geleceğe hazırlıyoruz. Farklı projelerle zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu anlamlı iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray’a ve Okyanus Kolejleri yönetimine sporcu eğitimi konusundaki duyarlılıkları ve gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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DEREK WILLIS: BU İŞ BİRLİĞİNİN DİĞER SPOR KULÜPLERİNE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın ABD’li oyuncusu Derek Willis, eğitimin sporcuların gelişimindeki kritik rolüne değinerek “Sporcular, yeteneklerini iyi bir eğitimle birleştirdikleri zaman altyapılardan daha donanımlı oyuncular olarak çıkıyorlar. İyi bir eğitim hayatı olan sporcular, iyi ve uzun bir kariyer oluşturmada daha başarılı oluyor. Bu iş birliğinin diğer spor kulüplerine ve okullara da örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

SALİH ALTUNTAŞ: KARİYER HİKAYEMİN, ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUM

Okyanus Kolejleri’nden mezun olan ve Anadolu Efes’te forma giyen Salih Altuntaş, şunları kaydetti:

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“Anadolu Efes ile Okyanus Kolejleri’nin çıktığı spor ve eğitim yolculuğu hayatımı değiştirdi. Şu an hayalini kurduğum kulüpte; Anadolu Efes’te birbirinden yetenekli oyuncularla beraber oynuyorum. Kariyer hikayemin, öğrenci arkadaşlarıma da ilham vermesini umuyorum.”

KAAN ONAT: BU MODELİN BİR PARÇASI OLARAK MİLLİ TAKIMA YÜKSELME FIRSATI YAKALADIM

Okyanus Kolejleri öğrencisi, aynı zamanda Anadolu Efes Altyapı ve milli takım oyuncularından Kaan Onat, “Genç oyuncuların en iyi şekilde yetişmesi amacıyla iş birliğine imza atan okuluma ve Anadolu Efes’e çok teşekkür ediyorum. Eğitimle sporu birleştiren anlaşmanın sonuçlarından biri olarak; Anadolu Efes’in altyapısına kabul edildiğim ve Milli Takıma yükselme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Hem spor kariyerimde hem de eğitim hayatımda başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray ile Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz’ın katılımıyla sözleşme yenileme imza töreni gerçekleştirildi. Sahnedeki tahta üzerinde bulunan anlaşmaya atılan sembolik imzaların ardından tören sona erdi.