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Basketbol
Haber Giriş: 16.04.2020 - 18:36,Son Güncelleme:

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz: "Oyuncularımız psikolojik sorun yaşamıyor"

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Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz: "Oyuncularımız psikolojik sorun yaşamıyor"
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Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Dijital Medya Buluşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin merak edilen konulara açıklık getiren Alper Yılmaz, Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’nın, ‘oyuncuların psikolojik durumları ve maçları tamamlamakla ilgili düşünceleri ne durumda?’ şeklindeki sorusuna ‘Hepsi bizler gibi bekleyiş içerisinde ancak tedirgin durumdalar. Oyuncular için öncelikle kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarını korumak önem taşıyor sonrasında ise bir önce tempoyu yakalamak istiyorlar, tedirginler ama psikolojik olarak bir sorun yaşadıklarını düşünmüyorum.’ ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını nedeniyle maaşlarda bir düşme göreceklerini de belirten Yılmaz, ‘Maaşlarda bir düşme göreceğimiz doğru ama hangi isimlerde ne kadar bir düşme göreceğimiz belirsiz. Salgından dolayı ayrı olarak Avrupa Ligi’nin kendi denetimi bir finansal fair-play kuralı var. Ancak hepimiz harcamamız gerekenden fazla harcıyoruz bunu sadece Anadolu Efes için söylemiyorum artık hepimiz daha doğru ve daha ucuz yatırımlar yapacağımız bir döneme giriyoruz ama işin içerisinde taraftar tutkusu olduğu için bu rakamlar zamanla daha da yukarı çıkacaktır.’ dedi.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz: Oyuncularımız psikolojik sorun yaşamıyor

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