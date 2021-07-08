MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Euroleague'de "yılın yöneticisi" seçildi
GeriBasketbol Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Euroleague'de "yılın yöneticisi" seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 19:51 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Euroleague'de "yılın yöneticisi" seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Euroleague'de "yılın yöneticisi" seçildi

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde yer alan takımların genel menajerlerinin katıldığı oylama sonucunda, Alper Yılmaz'ın "yılın yöneticisi" ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

2005 yılından bu yana verilen ödülün oylamasında, sportif değerler, taraftar deneyimi, pazarlama ve iletişim gibi kategoriler değerlendiriliyor.

THY Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu elde eden Anadolu Efes'te daha önce Ergin Ataman, "yılın başantrenörü" ödülünü almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi