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Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçında talihsiz sakatlıklar! Gözyaşlarıyla çıktı, Fenerbahçe Beko eşleşmesi öncesi...

#Galatasaray Nef#Göksenin Köksal#Basketbol
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçında talihsiz sakatlıklar Gözyaşlarıyla çıktı, Fenerbahçe Beko eşleşmesi öncesi...
Süleyman Arat

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in karşılaştığı maçta Göksenin Köksal ve Vasilije Micic, talihsiz sakatlıklar yaşadı.

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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef kozlarını paylaştı. Karşılaşmada talihsiz sakatlıklar yaşandı.

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'EYVAH! PARMAĞIM KIRILDI'

Galatasaray'da Göksenin Köksal, 2. periyotun başında parkede "Eyvah eyvah! Parmağım kırıldı" diye bağırarak kenara geldi.

Çok ağrısı olduğunu söyleyen Göksenin'in, sağ ayak baş parmağı ile ikinci parmağı birbirine bantla sabitlendi.

Sağlık ekibinin "Çık oyna" demesinin ardından kendini deneyen Göksenin, ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçında talihsiz sakatlıklar Gözyaşlarıyla çıktı, Fenerbahçe Beko eşleşmesi öncesi...

BİR TALİHSİZLİK DAHA

Mücadelede 3. periyotta bitime 6 dakika kala Anadolu Efes’te sağ ayak bileği kötü bir şekilde burkulan Micic, acılar içinde yerde kaldı.

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GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI

Oyuna devam edemeyen Micic, gözyaşlarını tutamazken sedyeyle oyun alanının dışına çıkarıldı.

MVP SEÇİLMİŞTİ

Euroleague'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'te Micic, Final Four'ların MVP'si seçilmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE MAÇLARI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

ING Basketbol Süper Lig'i Final turu için Fenerbahçe ile eşleşen Anadolu Efes'te Micic'in durumu kritik rol oynayacak.

Micic'in sakatlığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken yıldız basketbolcunun yaşadığı üzüntü ekranlara yansıdı.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçında talihsiz sakatlıklar Gözyaşlarıyla çıktı, Fenerbahçe Beko eşleşmesi öncesi...

'GÖKSENİN'İN SAKATLIĞI BİZİ ETKİLEDİ'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, "Bizim maçın içinde bazı kritik anlar oldu. Kritik oyuncularımız çok erken faul problemine girdiler ve ritim bulamadılar. Planlarımız burada biraz sekteye uğradı. Sonrasında Göksenin'in sakatlığı savunmamızı çok etkiledi." dedi.

 

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#Galatasaray Nef#Göksenin Köksal#Basketbol

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