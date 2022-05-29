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Canlı: Anadolu Efes Galatasaray Nef

#Anadolu Efes#Galatasaray Nef#Basket
Canlı: Anadolu Efes Galatasaray Nef

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef kozlarını paylaşıyor. Efes'in ev sahipliğinde oynanan ilk mücadeleyi 105-70 kazanan Galatasaray Nef, seride 1-0 önde bulunuyor.

Maçta ikinci çeyrek sonucu

Anadolu Efes 45-37 Galatasaray Nef

ANADOLU EFES GALATASARAY NEF BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray NEF'i konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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