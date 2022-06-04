Canlı: Anadolu Efes - Galatasaray maçı

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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. ve son maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef finalde çıkmak için karşılaşıyor.

Maçta üçüncü çeyrek oynanıyor

Anadolu Efes 62-44 Galatasaray Nef

SERİDE DURUM 2-2

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinin ilk karşılaşmasını Anadolu Efes 70-105 kaybetmiş, ikinci karşılaşmayı 91-77 ve üçüncü maçı 71-64 kazanmış, dördüncü maçı ise 81-86 kaybetmiş ve seride durum 2-2’ye gelmişti.

1. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 70-105 (0-1)

2. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 91-77 (1-1)

3. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 64-71 (1-2)

4. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 86-81 (2-2)

İki ekip arasında Türkiye Ligi’nde oynanan 112 karşılaşmada Anadolu Efes 82 galibiyet ve 30 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası’nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmada ise Anadolu Efes sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

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ANADOLU EFES GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19:00’da başlayan mücadele, Tivibuspor 2 ile TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.