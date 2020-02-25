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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi

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Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)
18.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
20.15 Teksüt Bandırma-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)
20.15 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Şubat Perşembe:
18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)
20.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi.

Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Marta ertelendi

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