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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Fransa deplasmanında! Rakip ASVEL...

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Anadolu Efes, Fransa deplasmanında! Rakip ASVEL...
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak.

Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi.

Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.

Gaziantep Basketbol: 60 - Anadolu Efes: 68
Gaziantep Basketbol: 60 - Anadolu Efes: 68

- Avrupa'da 704. maçına çıkacak

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 456. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 455 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Fransa deplasmanında Rakip ASVEL...

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