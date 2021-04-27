Anadolu Efes, Final-Four'a adını yazdırmak için parkede! Real Madrid maçında öne çıkan iddaa tercihi...

Çeyrek final serisinin ilk 2 maçında oynadıkları oyun ve enerjiyle rakipleri Real Madrid’e şans tanımadan 2 karşılaşmayı da kazanan Anadolu Efes, artık hedefe çok yakın…

Sakatlıklar ve eksiklerle başı belada olan Real Madrid’e karşı İspanya’da bir maç daha kazanarak Dörtlü Final’e kalmak tek hedef haline gelmiş durumda…

Seride sırasıyla 90-63 ve 91-68’lik skorlarla farklı şekilde kazanan Anadolu Efes’de Shane Larkin ve Vasilije Micic özellikle ikinci karşılaşmaya ağırlıklarını koyup maçı kazandırmayı bilmişlerdi.

Eşleşmenin ilk 2 maçında 70 sayıyı bulamayan İspanyol ekibi Real Madrid’de ise skor dağılımı daha dengeli bir şekilde oldu.

Normal sezonunda en iyileri arasında bulunan Walter Tavares’in ikinci karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememesi Real Madrid adına olumsuz bir faktör oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 34 mücadelenin 23’ünü İspanyol ekibi kazanırken 11’ini ise Anadolu Efes kazandı.

İki takımın seride karşı karşıya geldiği ilk 2 maçta toplam sayıda 160 barajı aşılamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Anadolu Efes ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği zorlu maçta %8 oranında Anadolu Efes’in galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Anadolu Efes, İstanbul'daki iki maçı 20'nin üzerinde farklarla kazanıp 2-0 öne geçti. Real Madrid'e her alanda üstünlük sağladılar. İspanyol ekibi, takımdan ayrılan oyunculardan sonra kısıtlı bir hücum kapasitesine sahip. İkinci maçta oynamayan Tavarez, haftasonu ligde Fuenlabrada maçında da dinlendirildi. Real 3-0 yenilmemek için elinden geleni yapacaktır ama Efes'e gücünün yeteceğini sanmıyorum. 1 ay önce Madrid'de 108-83 kazanan Efes, yine kazanacaktır. En az 83 sayı da atarlar diye düşünüyorum. 2 ve üst tercihini öneriyorum.

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