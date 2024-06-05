Anadolu Efes-Fenerbahçe final serisi başlıyor!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şampiyonu belirleyecek final mücadelesi bugün başlıyor.

Üç galibiyet elde eden takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ilk maçı bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak.

Mücadelede Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon düdük çalacak. 16 kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes geçen senenin ardından bu sene de şampiyonluğu uzanarak unvanını korumak istiyor. Lacivert beyazlıların ardından en çok kupaya uzanan takım olan sarı lacivertlilerin hedefi ise 11. şampiyonluğu kazanmak.