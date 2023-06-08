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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının hakemleri için TBF'den 'dinlendirme' kararı

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#TBF#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının hakemleri için TBFden dinlendirme kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 16:20

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko yarı final serisinin üçüncü maçındaki hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan üçüncü maçında görev yapan ve maçın sonunda tartışmalı kararlar veren hakemler Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal için TBF'den sezon sonuna kadar dinlendirilme kararı çıktı.

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TBF Asbaşkanı Kemal Dinçer imzalı açıklama şu şekilde:

Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu’ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

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Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.

Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır.

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#TBF#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

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