Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı Singleton ve Melih Mahmutoğlu...

Final serisi ikinci maçında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko müsabakasında bitime 3:27 kala, Chris Singleton ile Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı.

Müsabakanın bitimine 3.27 dakika kala, iki oyuncu arasında sinirler bir anda gerilirken araya diğer oyuncuların girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu.

Kavga sonrasında oyun bir süre dururken olayları izleyen hakemler 6 oyuncuyu diskalifiye etti.

Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan diskalifiye edilirken Anadolu Efes'ten Chris Singleton ve Sertaç Şanlı ihraç edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da iki kez teknik faul alan Jan Vesely de ihraç edildi.

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