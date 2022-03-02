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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

#Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan bilgiler

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Bu müsabaka öncesi, başta iki takıma gönül verenler olmak üzere pek çok kişi müsabakaya dair detayları sorguluyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes, 89-84 kazanmıştı. Ev sahibi Anadolu Efes ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgi aldı. Fenerbahçe Beko ise çıktığı 24 maçın 12'sini kazanırken, 12'sinde yenildi. İşte, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçına dair detaylar...

THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe 3 Mart'ta saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Ligde Efes oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ise çıktığı 24 müsabakanın 12'sini kazanırken, 12'sinde yenildi.

18. RANDEVU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 6 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Ülker Sports ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Efes 89-84'lük skorla kazanmıştı.

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İSTATİSTİKLERDE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Anadolu Efes 83.1 sayı, 33.1 ribaund ve 17.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 76.1 sayı, 32.2 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 16.3 sayı, sarı-lacivertlilerde ise Jan Vesely 13.4 sayı ortalamalarıyla oynayarak takımlarına katkıda bulunuyor.

 

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