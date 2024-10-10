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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta THY EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 10:24

Euroleague ikinci hafta heyecanı Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile başlıyor. İki takım bu sezon ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaşmış galip gelen 83-82’lik skorla Anadolu Efes olmuştu. Bu akşam gerçekleşecek olan müsabakanın ayrıntıları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle bilgisi...

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Turkish Airlines EuroLeague 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Müsabaka Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki oynanacak. 1. tur maçlarını kazanan iki kulüp de galibiyet için mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 10 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki maç 20.30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe’de sakatlanan Scottie Wilbekin bugün forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes karşısında 12 sayı bulduğu takdirde EuroLeague’de bin sayı barajını aşacak.

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