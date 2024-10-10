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Turkish Airlines EuroLeague 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Müsabaka Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki oynanacak. 1. tur maçlarını kazanan iki kulüp de galibiyet için mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 10 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki maç 20.30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe’de sakatlanan Scottie Wilbekin bugün forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes karşısında 12 sayı bulduğu takdirde EuroLeague’de bin sayı barajını aşacak.