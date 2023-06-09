Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yarı Finalde kritik mücadele

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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile Basketbol Süper Ligi'nde Yarı Final mücadelesinde dördüncü müsabaka gerçekleşecek. Bu maçı galibiyetle tamamlaması halinde Anadolu Efes ile bir maça daha çıkacak olan Fenerbahçe Beko, finale çıkma şansını elde edebilecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı, 9 Haziran Cuma günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports 5 kanalından canlı izlenebilecek.