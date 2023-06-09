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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yarı Finalde kritik mücadele

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#Anadolu Efes#Fenebahçe Beko#Basketbol
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Yarı Finalde kritik mücadele
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 09:50

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basket maçı ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final dördüncü mücadelesi sporseverlerle buluşacak. Seride 2-1 önde olan Anadolu Efes, bu maçı kazanması halinde finale adını yazdıracak. Fenerbahçe Beko'nun bu maçı kazanması halinde ise eşitlik durumu ortaya çıkacak ve beşinci mücadele oynanacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele hakkında detaylı bilgiler

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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile Basketbol Süper Ligi'nde Yarı Final mücadelesinde dördüncü müsabaka gerçekleşecek. Bu maçı galibiyetle tamamlaması halinde Anadolu Efes ile bir maça daha çıkacak olan Fenerbahçe Beko, finale çıkma şansını elde edebilecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı, 9 Haziran Cuma günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports 5 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Anadolu Efes#Fenebahçe Beko#Basketbol

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