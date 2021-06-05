Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seride ikinci maç!

Anadolu Efes Fenerbahçe basket maçı ile Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon adım adım belirlenecek. İlk maçı 111-71 üstünlükle tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında bir galibiyet elde etmesi halinde işini sağlama almış olacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi Finali ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 5 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak play-off final serisine moralli başlayan lacivert-beyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazandı ve 1-0 öne geçti.



Anadolu Efes, bugünkü karşılaşmayı kazanarak ev sahibi avantajını sürdürmek isterken, Fenerbahçe Beko ise seride durumu 1-1'e getirerek avantajı eline almak için mücadele edecek.



Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES'İN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU MUTLULUĞU

Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.



Lacivert-beyazlı ekip, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu finalinde İspanya'nın Barcelona takımını yenerek Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kupayı kaldırdı.



Anadolu Efes'in elde ettiği başarıdan dolayı tebrik mesajı yayımlayan Tuncay Özilhan, "45 yıldır Türk sporunu ileriye götürmek ve basketbolu tüm gençlere sevdirmek amacıyla hareket eden, bu misyonla uluslararası alanda da ülkemizi başarı ile temsil eden Anadolu Efes Spor Kulübümüzün, Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmasının haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olan Anadolu Efes Spor Kulübü, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak Türk basketbolunu zirveye taşımıştı. Bugün ise THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonunda zafer kazanarak Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk milletini bir kez daha gururlandırdı." ifadelerini kullandı.



Özilhan, kupanın kazanılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Bu başarıya imza atmamızda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimizi, kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve oyuncularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluk yürüyüşünde kulübümüzün yanında olan devlet yöneticilerimize, kamu görevlilerine, medya kuruluşlarına ve medya mensuplarına, kulüp partnerlerimize, paydaşlarımıza, saha gerisindeki tüm ekiplerimize ve uzaktan da olsa bizleri tüm güçleriyle destekleyen basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyon olduğumuz andan itibaren kulübümüze tebrik mesajları ileten herkese de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin..."



Anadolu Efes'in bir spor kulübünden daha fazlası olduğunu aktaran Özilhan, "Güçlü altyapı organizasyonu sayesinde kuruluşundan itibaren çocuklarımızı basketbol kültürüyle buluşturuyor, spor yoluyla sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bu anlayışla kurulduğumuz günden bu yana Türk sporuna binlerce genci kazandırdık. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak hem ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeyi sürdürme hem de altyapı çalışmalarımız ve sosyal projelerimizle Türk basketboluna ve toplumumuza değer katma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm basketbolseverleri, önümüzdeki süreçte de Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte '#BenimYerimBurası' demeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.