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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basket maçı ile heyecan devam ediyor. THY Avrupa Liginde karşı karşıya gelecek olan iki takım, ezeli rekabetini Avrupa arenasında sürdürecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde heyecan Final Four için geri sayım devam ediyor. Ligdeki galibiyet sayısını artırarak Final Four içerisinde yer alma gayretini sürdüren Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, tüm kozlarını parkeye sürecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi normal sezon karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 3 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

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#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko

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