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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde heyecan Final Four için geri sayım devam ediyor. Ligdeki galibiyet sayısını artırarak Final Four içerisinde yer alma gayretini sürdüren Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, tüm kozlarını parkeye sürecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi normal sezon karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 3 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.