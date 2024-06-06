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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Süper Ligi finali Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta Basketbol Süper Ligi finali Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 09:58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şampiyonu belirleyecek final mücadelesi bugün başlıyor. Basketbol Süper Ligi finali Anadolu Efes Fenerbahçe Beko arasında gerçekleşecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Finalinde Beşiktaş’ı 86-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. İlk iki karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek seri başlıyor. Üç galibiyet elde eden takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ilk maçı bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Süper Ligi finali Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko final mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda 6 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi final mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Mücadelede Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon düdük çalacak. 16 kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes geçen senenin ardından bu sene de şampiyonluğu uzanarak unvanını korumak istiyor. Lacivert beyazlıların ardından en çok kupaya uzanan takım olan sarı lacivertlilerin hedefi ise 11. şampiyonluğu kazanmak.

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