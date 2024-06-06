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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek seri başlıyor. Üç galibiyet elde eden takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ilk maçı bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Süper Ligi finali Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?



Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko final mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda 6 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?



Basketbol Süper Ligi final mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadelede Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon düdük çalacak. 16 kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes geçen senenin ardından bu sene de şampiyonluğu uzanarak unvanını korumak istiyor. Lacivert beyazlıların ardından en çok kupaya uzanan takım olan sarı lacivertlilerin hedefi ise 11. şampiyonluğu kazanmak.