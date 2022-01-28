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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

#Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Derbisi#Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Derbisi Ne Zaman
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman İşte müsabakadan bilgiler

Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yaşanacak derbi heyecanı yakından takip edilecek. Maça kısa bir süre kala pek çok basketbolsever, müsabakaya dair detayları öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisi ne zaman?

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ING Basketbol Süper Ligi puan sıralamasında lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko ile geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes arasında heyecanlı bir mücadele yaşanması bekleniyor. İşte, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbi tarihi...

Basketbol severlerin heyecanla beklediği ING Basketbol Süper Lig derbisi Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma 30 Ocak Pazar günü saat 18.00'da Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 kere yenerek ligde 15'inci şampiyonluğuna ulaşırken bu sezonun 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında kendi sahasında 22 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.

 

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