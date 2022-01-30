Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko CANLI YAYINLA Misli.com'da! Dev maçta iddaa'nın favorisi...

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Ligin 19. Haftasında karşılaşacak olan iki şampiyonluk adayı takım bu maçı kazanarak lig yarışında avantajlı duruma geçmek istiyor.

Ev sahibi ekip Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi ve Euroleague dahil olmak üzere oynadığı son 6 karşılaşmasının 3’ünde kazanmayı başarırken diğerlerinde ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte Barcelona, Karşıyaka ve Zenit maçlarından yenilgiyle ayrılan Ergin Ataman ve öğrencileri, Fenerbahçe Beko karşısında galip gelerek zirveyle olan farkı kapatma hedefinde olacak.

Son olarak oynanan Zenit mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Shane Larkin’in Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

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Öte yandan zorlu bir deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe Beko ise son dönemde yaşadığı sakatlık ve Covid vakaları sebebiyle eksik kadroyla mücadele etmiş ve yine de son 6 maçının 4’ünde kazanmayı başarmıştı. Takımın en önemli isimleri arasında sayılan Jan Vesely ve Nando De Colo, Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu dönemde Pierria Henry, Polonara ve Guduric gibi isimlerin ön plana çıktığı Fenerbahçe Beko’da aynı isimlerin Anadolu Efes mücadelesinde de forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 90-68’lik skorla Fenerbahçe Beko kazanmayı başarmıştı.

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