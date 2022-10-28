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Canlı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Basketbol
Canlı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 18:34

THY Avrupa Ligi'nde 5. haftasında temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Çıktığı 4 maçın 4'ünden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet istatistiği ile oynayan Anadolu Efes ile karşılaşıyor.

Maçta ikinci çeyrek sonucu

Anadolu Efes 44-49 Fenerbahçe Beko

1. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 27-26 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 5'inci Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, S Sport kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

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#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Basketbol

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