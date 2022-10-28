Canlı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı

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Çıktığı 4 maçın 4'ünden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet istatistiği ile oynayan Anadolu Efes ile karşılaşıyor.
Maçta ikinci çeyrek sonucu
Anadolu Efes 44-49 Fenerbahçe Beko
1. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 27-26 Fenerbahçe Beko
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 5'inci Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, S Sport kanalından canlı olarak izlenebiliyor.