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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile ligin 19'uncu Hafta mücadelesi devam edecek. 15 galibiyet 3 mağlubiyet ile ligin ilk sırasında yer alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk olacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, ligin 19'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 30 Ocak Pazar günü saat 18.00'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

ANADOLU EFES'TEN DUYURU

Anadolu Efes, karşılaşma öncesi açıklamada bulundu;

"Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız."