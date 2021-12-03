Canlı: Anadolu Efes Barcelona maçı

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Euroleague'in 13. haftasınd aAnadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.

İlk çeyrek oynanıyor

Anadolu Efes: 20

Barcelona: 18

Geçtiğimiz sezon Euroleague’in finalinde karşı karşıya iki ekibin mücadelesinde Anadolu Efes karşılaşmadan 86-81 galip ayrılarak 2020-21 sezonunda Turkish Airlines Euroleague’in şampiyonu olmuştu.

Anadolu Efes ile FC Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Anadolu Efes dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 24 karşılaşmada Anadolu Efes 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

ANADOLU EFES FC BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Euroleague tarafından “haftanın maçı” seçilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.