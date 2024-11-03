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Anadolu Efes evinde rahat kazandı

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#Anadolu Efes#Manisa Basket#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes evinde rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 15:07

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Anadolu Efes, evinde Manisa Basket'i 85-73 mağlup etti.

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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Manisa Basket'i 85-73 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Mesut Öztürk

Anadolu Efes: Hollatz 9, Bryant 17, Nwora 9, Ercan Osmani 9, Oturu 14, Beaubois 9, Smits, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Willis 12

Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 6, Besson 20, Brown 9, White, Echodas 7, Pickett 7, Chiozza 9, Leon Apaydın 2, Buğra Çal 6, Ahmet Safa Yılmaz 4, Cengizhan İvedi 3

1. Periyot: 19-25

Devre: 32-41

3. Periyot: 68-62

Beş faulle çıkan: 33.45 Echodas (Manisa Basket)

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#Anadolu Efes#Manisa Basket#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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