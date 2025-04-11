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Anadolu Efes, evinde kazandı, play-off biletini kaptı!

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#Turkish Airlines Euroleague#Anadolu Efes#Final-Four
Anadolu Efes, evinde kazandı, play-off biletini kaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 22:25

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, normal sezonun son haftasında sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-77 mağlup ederek play-off biletini kaptı.

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Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Turkish Airlines EuroLeague'in normal sezonun son haftasında karşı karşıya geldi.Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Turkish Airlines EuroLeague'in normal sezonun son haftasında karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada temsilcimiz Anadolu Efes, rakibini 87-77 mağlup etti. 

Bu galibiyetle birlikte Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı  mücadeleyi de kazanan temsilcimiz, normal sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off bileti aldı.

Play-off karşılaşmaları 22 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Play-off etabı 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takımlar Final-Four'a yükselme hakkı kazanacak. 

1. PERİYOT: 22-14

DEVRE: 49-37

3. PERİYOT: 71-64

 

 

 

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#Turkish Airlines Euroleague#Anadolu Efes#Final-Four

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