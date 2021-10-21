Anadolu Efes, EuroLeague'de siftah yaptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mesut Özil çılgına döndü Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...#Fenerbahçe
Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar Mbwana Samatta golü attı ama...Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar! Mbwana Samatta golü attı ama...#Fenerbahçe
Davada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talepDavada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talep!#Ümitcan Uygun
Canlı | Rusyada tempo yüksek Skor...Canlı | Rusya'da tempo yüksek! Skor...#UEFA
Fenerbahçe tur şansını zora soktuFenerbahçe tur şansını zora soktu!#UEFA
Bakan Koca yaş ortalaması düştü diyerek son durumu paylaştıBakan Koca 'yaş ortalaması düştü' diyerek son durumu paylaştı#Koronavirüs
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enner Valenciadan iki penaltı Önce kaçırdı, sonra attı ve özür dilediEnner Valencia'dan iki penaltı! Önce kaçırdı, sonra attı ve özür diledi#Fenerbahçe
FETÖ firarisi Akın İpeke AİHMden ret: Kabul edilemezFETÖ firarisi Akın İpek'e AİHM'den ret: Kabul edilemez#FETÖ
İngilterede alarm çanları B planı devreye girecek miİngiltere'de alarm çanları! B planı devreye girecek mi?#İngiltere
Erdoğandan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize miErdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Kavala' tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Üç boynuzlu yüz rekor fiyata satıldı'Üç boynuzlu yüz' rekor fiyata satıldı! #Big John
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdıkBoşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık!#Tori Spelling
İbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattıİbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı#İbrahim Tatlıses
HABERLERSpor Arena Haberleri

Anadolu Efes, EuroLeague'de siftah yaptı

#Anadolu Efes-UNICS Kazan Maçı#Anadolu Efes-UNICS Kazan Maçı Hangi Kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeaguede siftah yaptı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi.

Haberin Devamı

Sezonun ilk 4 maçını yitiren Anadolu Efes, maçın başında basit top kayıpları yaptı ve 5. dakikada 12-8 geriye düştü. Boyalı alanı kapatamayan lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'ın basketleriyle oyuna tutunmaya çalıştıysa da ilk çeyreği 22-18 geride geçti.

Maçın ikinci periyoduna alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, rakibin boyalı alanda rahat sayı üretmesine engel oldu. Maçtaki ilk 3 sayılık basketini Larkin ile bulan ev sahibi takım, 13. dakikada 23-22 ile skoru lehine çevirdi. UNICS Kazan'ın alan savunmasına dönmesiyle zorlanan Anadolu Efes, Hezonja'nın üç sayılık basketine engel olamayınca 17. dakikada 8 sayı geriye düştü: 25-33. Rus ekibi, 8 üç sayılık atışın beşini sayıya çevirirken, Anadolu Efes aynı şekilde bulduğu fırsatların birini değerlendirebildi ve soyunma odasına 37-32 geride gitti.

İkinci yarıya iyi savunmayla başlayan ve 3 dakika sayı yemeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın pota altında bulduğu basketle 23. dakikada 38-37 öne geçti. Alan savunmasına karşın Canaan'ın üç sayılık basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlı takım, 29. dakikada 51-44 geriye düşerken, üçüncü periyodu da 51-47 geride tamamladı.

Haberin Devamı

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren ve taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 54-53. Maçın 35. dakikası 56-56 beraberlikle geçilirken son bölümde pota altını daha çok zorlayan Anadolu Efes, Bryant'ın basketiyle 28. dakikada 6 sayılık üstünlük (64-58) yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Moerman ile bulduğu sayılarla karşılaşmayı 71-68 kazandı.

Sezonun ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanı farkındalığını artırmak amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Demet Özdemir oldu. Özdemir, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Efes-UNICS Kazan Maçı#Anadolu Efes-UNICS Kazan Maçı Hangi Kanalda?

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?