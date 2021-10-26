Anadolu Efes, Euroleague'de Atina deplasmanına gidiyor

Atina'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. İlk galibiyetini ligin 5. haftasında UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek elde eden lacivert-beyazlı ekip ligde 15. sırada bulunuyor.
Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor.
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