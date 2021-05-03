Anadolu Efes, Euroleague Final-Four için son virajda! Real Madrid'le 5. maç...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.



- Avrupa kupalarında 725. maç



Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 725. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 müsabakada 255 galibiyet ve 221 yenilgi yaşadı.

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