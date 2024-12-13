Anadolu Efes, Ergin Ataman'lı son şampiyon Panathinaikos'u farklı geçti!

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THY Euroleague 15. hafta maçında Anadolu Efes ile Panathinaikos, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos'u 93-67 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini en farklı skorla aldı. Son 5 maçın 4'ünü kaybeden Panathinaikos ise bu sezonki en farklı yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes'te 1,5 aylık sakatlığını atlatan Shane Larkin parkeye geri dönerken Pana'da milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven süre aldı.

Taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.

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İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitti.

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Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes ligde 8. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos AKTOR ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Robert Cyklicky (Çekya)

Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 5, Thompson 7, Poirier 8, Ercan Osmani 9, Larkin 6, Beaubois 16, Smits 6, Oturu 15, Johnson 4, Hollatz 2, Willis

Panathinaikos AKTOR: Sloukas 15, Cedi Osman 12, Grant 5, Lessort 7, Hernangomez 4, Brown 4, Papapetrou 3, Mitoglou 4, Ömer Faruk Yurtseven 6, Kalaitzakis, Antetokounmpo 5, Moraitis 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 45-34

3. Periyot: 68-46

PANA BAŞKANINDAN OLAY PAYLAŞIM: OTOBÜSLE Mİ DÖNECEKLER?

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Anadolu Efes deplasmanında alınan farklı mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından yeşil bir otobüs emojisi paylaştı.

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Bu paylaşım, takımın Atina'ya otobüsle dönebileceği yönünde algılandı. Ergin Ataman ise Cumartesi günü saat 11:50 uçağıyla Atina'ya gideceklerini söyledi.

Olay başkan Giannakopoulos, 2017 yılında play-off maçında Fenerbahçe'ye yenilen takımı Atina'ya otobüsle yollamıştı.

ERGİN ATAMAN: BERBAT OYNADIK

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, oyuna kötü başladıklarını belirterek "Bugün berbat bir basketbol oynadık. Çok kolay basketler yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü kaybettik. Kolay atışları kaçırdık. Anadolu Efes harika oynadı. Burada Larkin'in katkısı çok önemliydi. İç sahada iyi oynadıklarını zaten biliyorduk. Hücumda çok iyi değildik, altyapı takımı gibi oynadık. Bu akşam Nunn'ı kullanamadık ve böyle bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

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"Çok büyük bir demoralizasyon görmüyorum"

THY Avrupa Ligi'nde Paris ve Olympiakos dışındaki takımların kırılgan olduğunu dile getiren Ataman, "Takımların günlük performanslar sergilediğini düşünüyorum. Anadolu Efes'e kaybettik ancak onlarla aynı sayıda galibiyete sahibiz. Bu hafta enteresan sonuçlar oldu. Biz kendimize bakıyoruz. Dinamizm, istek ve agresiflik anlamında geçen yılın çok uzağındayız. Bu da bizi kırılgan yapıyor. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Nunn bizim hücum düzenimizin en önemli oyuncusu. Bugün Grant ve Cedi Osman düşük yüzdeyle oynadı. Ama ben çok büyük bir demoralizasyon görmüyorum. Bizim sağlam durup hafta içindeki 2 maçı kazanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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Kadrolarının geçen yıldakine benzediğini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"Ama bu kırılganlığı bu sene yaşıyoruz, buna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Benzer sorunları Real Madrid'in de yaşadığını görüyoruz. Geçen yılki büyük coşkunun verdiği rehavet belki de hala takımın üzerinde. Buna önlem almaya çalışıyoruz. Şu anda 8 galibiyetteyiz. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ama ilerisi açısından kötü bir dönem geçiriyoruz. Sezona iyi başladık aslında. İstanbul'daki Fenerbahçe galibiyeti gibi önemli galibiyetlerimiz oldu ancak son 5 maçın 4'ünü kaybettik."