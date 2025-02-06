Anadolu Efes, Ergin Ataman’lı Panathinaikos karşısında, Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında bu akşam deplasmanda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşılaşacak. OAKA Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın 5'ini Anadolu Efes kazandı.

Anadolu Efes, Euroleague'de oynadığı son 7 deplasman maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Panathinaikos, Euroleague'de oynadığı son 7 iç saha maçını kazandı.

Anadolu Efes, Euroleague'de oynadığı son 8 maçın 6'sında 85'in altında sayı kaydetti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %28'i tercihini ev sahibi ekipten yana kullanıyor.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER'İN YORUMU

Panathinaikos'ta Lessort, Grigonis, Ömer Faruk Yurtseven yok. Anadolu Efes'te Larkin yok. Panathinaikos, Fenerbahçe'ye karşı kazandı ancak çok zorlandı. Fenerbahçe'nin yaptığı basit faullerle maç Panathinaikos lehine döndü, şans yanlarındaydı. Boyalı bölgede önemli oyuncuların yokluğu hissediliyor. Yıldız oyuncu Nunn önderliğinde üretken oyunla sonuca gidiyorlar. Anadolu Efes, Real Madird galibiyetiyle play-in umudunu sürdürdü. Panathinaikos çok zor deplasman. Koç Luca Banchi, "Panathinaikos kendi ritmini bize kabul ettirmeye çalışacak, biz de buna uygun (sertlikte) bir şekilde karşılık vermeliyiz." dedi. Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı 12 iç saha maçının tümünde 88 sayı ve üstünde sayı üretti. Panathinaikos en az 87 sayı üretir.

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ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada ev sahibi Panathinaikos'un kazanırına 1.14 yerine 1.17 oran verilirken maçı Anadolu Efes'in kazanmasına ise 3.12 yerine 3.21 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Panathinaikos'ta Marius Grigonis, Mathias Lessort ve Ömer Faruk Yurtseven sakatlıkları nedeniyle yok. Kostas Antetokounmpo ise takımdan ayrıldı

Anadolu Efes'te Shane Larkin sakatlığı nedeniyle yok. Ailevi sebeplerden dolayı izin alan Stanley Johnson'ın ise bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

ANADOLU EFES 12, REAL MADRİD 4. SIRADA

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.

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Yunanistan temsilcisi ise 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde 4. sırada bulunuyor.

SON MAÇI ANADOLU EFES KAZANDI

Çift maç haftasında önceki gün Anadolu Efes konuk ettiği Real Madrid'i 79-73 mağlup ederken, Panathinaikos AKTOR ise ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 91-90 yendi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada lacivert-beyazlı takım, Ergin Ataman'ın ekibini 93-67 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 862. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR müsabakasıyla Avrupa kupalarında 862. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 861 karşılaşmada 484 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 614. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 613 müsabakanın 327'sini kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.