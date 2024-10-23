×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında!

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#ANADOLU EFES #EA7 Emporio Armani Milan
Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 13:28

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

Haberin Devamı

Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor.

Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 841. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 841. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 593. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#ANADOLU EFES #EA7 Emporio Armani Milan

BAKMADAN GEÇME!