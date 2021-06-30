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GeriBasketbol Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yollarını ayırdı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yollarını ayırdı

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Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yollarını ayırdı

THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Bosna Hersekli genç basketbolcu Dzanan Musa ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Dzanan Musa. Kariyerinde başarılar." ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayında NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten transfer edilen 22 yaşındaki oyun kurucu ve kısa forvet, ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 karşılaşmada forma giydi. Ortalama 22 dakika 12 saniye sahada kalan 2,06 metre boyundaki Musa, 11,38 sayı, 3,5 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada ortalama 3 dakika süre buldu.

Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yollarını ayırdı

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