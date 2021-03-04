Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

Anadolu Efes ile CSKA Moskova bugün karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçı CSKA Moskova 100-65 kazanmıştı. İşte, Anadolu Efes CSKA Moskova maçına dair gelişmeler...

Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 11 müsabakanın 9'unu kazanarak çıkış yakaladı.

AVRUPA'DA 713. RANDEVU

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 465. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 464 karşılaşmada 247 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2000'den bu yana Avrupa Ligi'nde yapılan 24 maçın 4'ünü lacivert-beyazlılar, 20'sini ise kırmızı-mavililer kazandı.