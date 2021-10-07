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Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman? İşte müsabakanın bilgileri

#Anadolu Efes CSKA Moskova Maçı#Anadolu Efes CSKA Moskova Maçı Hangi Kanalda?
Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman İşte müsabakanın bilgileri

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Sezonun ilk haftasında konuk olduğu Real Madrid'e 82-69 kaybeden Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Peki, Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman?

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Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor. İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor. İşte, Anadolu Efes CSKA Moskova maçının ayrıntıları...

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı 8 Ekim Cuma günü yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayımlanacak.

AVRUPA'DA 729. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 729. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Geride kalan 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise 481. maçını oynayacak.

Anadolu Efes, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.

REKABETTE CSKA ÖNDE

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Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 33 kez karşılaştı.

Bu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar, 12 galibiyet elde ederken, 21 kez yenildi.

Söz konusu takımlar arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 26 karşılaşmada ise Anadolu Efes 6, CSKA Moskova 20 galibiyet elde etti.

 

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