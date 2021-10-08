Anadolu Efes - CSKA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı Altın sert yükseldiKritik veri açıklandı! Altın sert yükseldi#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Kuntzun ilk 11i Sürprizler var...Kuntz'un ilk 11'i! Sürprizler var...#Milli Maç
Mete Gazozun acı günü Gözyaşları sel olduMete Gazoz'un acı günü! Gözyaşları sel oldu#Trafik Kazası
Görüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebiGörüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebi#AB
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Statta yangın çıktı VAR monitörü patladı, maç öncesi...Statta yangın çıktı! VAR monitörü patladı, maç öncesi... #İngiltere
ABDli teknoloji şirketinden flaş aşı kararı 8 Aralıka kadar zaman verdiABD'li teknoloji şirketinden flaş aşı kararı! 8 Aralık'a kadar zaman verdi #Aşı
Almanya’da ses yarışmasında ‘Zeynep’ hayran bıraktıAlmanya’da ses yarışmasında ‘Zeynep’ hayran bıraktı#Avrupadan Haberler
Aylin Sözer vahşice katledilmişti Sanık ifade değiştirdiAylin Sözer vahşice katledilmişti! Sanık ifade değiştirdi#Aylin Sözer
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
500 bin dolarlık tuzak Film gibi operasyon: Oyun böyle bozuldu500 bin dolarlık tuzak! Film gibi operasyon: Oyun böyle bozuldu#Dolandırıcılık
Kraliçeden onay çıktı: Artık taç giymeye hazırKraliçe'den onay çıktı: Artık taç giymeye hazır #Kate Middleton
Kök hücre tedavisine başlıyorum'Kök hücre tedavisine başlıyorum'#Boğaç Aksoy
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Anadolu Efes - CSKA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes#Cska
Anadolu Efes - CSKA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Sezonun ilk haftasında konuk olduğu Real Madrid'e 82-69 kaybeden Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Şimdi gözler maç saatine çevrildi Peki Anadolu Efes - CSKA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Haberin Devamı

Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor. İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor. İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 729. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak. Geride kalan 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise 481. maçını oynayacak. Anadolu Efes, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.

ANADOLU EFES - CSKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Haberin Devamı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

REKABETTE CSKA MOSKOVA ÖNDE

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 33 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar, 12 galibiyet elde ederken, 21 kez yenildi. Söz konusu takımlar arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 26 karşılaşmada ise Anadolu Efes 6, CSKA Moskova 20 galibiyet elde etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes#Cska