Anadolu Efes - CSKA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor. İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor. İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 729. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak. Geride kalan 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise 481. maçını oynayacak. Anadolu Efes, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.

ANADOLU EFES - CSKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

REKABETTE CSKA MOSKOVA ÖNDE

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 33 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar, 12 galibiyet elde ederken, 21 kez yenildi. Söz konusu takımlar arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 26 karşılaşmada ise Anadolu Efes 6, CSKA Moskova 20 galibiyet elde etti.