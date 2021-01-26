Anadolu Efes Crvena Zvezda (Kızılyıldız) basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Crvena Zvezda basket maçı, THY Avrupa Ligi 22'nci Hafta mücadelesinde büyük öneme sahip olacak. Basketbol seyircilerinin merakla takip edeceği mücadelelerden birisi olacak olan Anadolu Efes Crvena Zvezda basket maçı, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Anadolu Efes Crvena Zvezda basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES CRVENA ZVEZDA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 22'nci Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Crvena Zvezda takımını konuk edecek. 26 Ocak Salı günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor.



Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.



AVRUPA'DA 708. MAÇINA ÇIKACAK



Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.