Anadolu Efes çok farklı giriş yaptı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 100-59 yendi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Anadolu Efes: Bryant 5, Thompson 6, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Erkan Yılmaz, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 12, Smits 7, Johnson 16, Doğuş Özdemiroğlu 14, Burak Can Yıldızlı 8, Willis 6
Yalovaspor Basketbol: McConico 13, Clark Jr 11, Peterka 13, Akif Egemen Güven 7, Ege Özçelik 2, Boran Güler, Mert Can Yılmam 2, Kadir Bayram 5, Çağatay Özkan 3, Melih Kapucu 3
1. Periyot: 29-13
Devre: 60-25
3. Periyot: 81-40
Beş faulle çıkan: 38.34 McConico (Yalovaspor Basketbol)