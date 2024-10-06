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Anadolu Efes çok farklı giriş yaptı

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#Basketbol#Anadolu Efes#Yalovaspor Basketbol
Anadolu Efes çok farklı giriş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 20:44

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Yalovaspor Basketbol'u 100-59 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 100-59 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Anadolu Efes: Bryant 5, Thompson 6, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Erkan Yılmaz, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 12, Smits 7, Johnson 16, Doğuş Özdemiroğlu 14, Burak Can Yıldızlı 8, Willis 6

Yalovaspor Basketbol: McConico 13, Clark Jr 11, Peterka 13, Akif Egemen Güven 7, Ege Özçelik 2, Boran Güler, Mert Can Yılmam 2, Kadir Bayram 5, Çağatay Özkan 3, Melih Kapucu 3

1. Periyot: 29-13

Devre: 60-25

3. Periyot: 81-40

Beş faulle çıkan: 38.34 McConico (Yalovaspor Basketbol)

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#Basketbol#Anadolu Efes#Yalovaspor Basketbol

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