Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 14 Aralık'ta Bitci Baskonia'yı konuk edecek. Şu ana kadar 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor. 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Bitci Baskonia ise 16. sırada bulunuyor. İşte, Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçının ayrıntıları...

Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçı 14 Aralık Salı günü yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports beIN Connect'tenc canlı olarak yayınlanacak.