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Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

#Anadolu Efes-Bitci Baskonia Maçı#Anadolu Efes-Bitci Baskonia Maçı Hangi Kanalda#Seoanasayfa
Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın ayrıntıları

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında İspanya'nın Bitci Baskonia ekibiyle mücadele edecek. Şimdiden Anadolu Efes-Bitci Baskonia müsabakası hakkındaki ayrıntılar basketbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 14 Aralık'ta Bitci Baskonia'yı konuk edecek. Şu ana kadar 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor. 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Bitci Baskonia ise 16. sırada bulunuyor. İşte, Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçının ayrıntıları...

Anadolu Efes-Bitci Baskonia maçı 14 Aralık Salı günü yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports beIN Connect'tenc canlı olarak yayınlanacak.

 

 

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