Anadolu Efes, Beşiktaş’ı farklı yendi

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ING Basketbol Ligi’nde Covid vakaları nedeniyle geçen haftaki Merkezefendi Belediyespor maçı ertelenen Anadolu Efes, uzun zaman sonra çıktığı ilk karşılaşmada Beşiktaş’ı 87-72 mağlup etti.

Mücadeleye çok iyi başlayan ve ilk yarıyı 15 sayı farkla üstün tamamlayan lacivert beyazlı ekip ikinci yarıda bu üstünlüğünü korudu.

LİGDE ALTINCI SIRADA

Efes böylece 19 Aralık’taki Bursaspor galibiyetinden bu yana ligde ilk kez kazandı. Ligde 15. sınavında 12. galibiyetini alan lacivert beyazlı ekip haftayı altıncı basamakta kapattı. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Yalova: 81-54, Türk Telekom-Afyon Bld: 135-85.