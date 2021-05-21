Canlı | Anadolu Efes Beşiktaş maçı

Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi play off yarı final ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.

İlk çeyrek oynanıyor

Anadolu Efes: 34

Beşiktaş: 25

Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex maçı ile birlikte Türkiye’deki 1581. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi’nde 1445, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 23, Türkiye Kupası’nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.

İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 117 karşılaşmanın 83’ünde Anadolu Efes, galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, biri Beşiktaş Icrypex lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Beşiktaş Icrypex oldu.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex’i konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 19:30’da başladı ve Tivibuspor 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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